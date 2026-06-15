Спектакль на пасеке, тайный дневник Толстого и фортепианный концерт: программа фестиваля «Толстой»

В специальную программу вошли проекты, посвященные биографии Толстого, его духовным поискам и увлечениям. Среди них — спектакль Анны Потебни и Егора Зайцева «История одного проигрыша» о том, как менялись взгляды писателя на протяжении жизни, и интерактивное «Гулянье» Дмитрия Мулькова, во время которого зрители вместе с фолк-коллективом «Переплет» исполнят народные песни, которые любил Толстой.