В Москве пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов

На старт выйдут как профессиональные спортсмены, так и любители. Ожидается более 1000 участников и гостей. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на помощь бездомным собакам и кошкам. Событие станет частью проекта «Ближе к Другу: ответственность, помощь, семья», реализуемого при поддержке правительства Москвы.



Для детей подготовили дистанции на 500 метров и 1 километр. Для взрослых — 2 и 5 километров, включая отдельный формат для участников с собаками. Предусмотрен также формат «Бегу на диване» для тех, кто хочет поддержать проект дистанционно.