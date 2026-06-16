Братья Даффер снимут новый фильм и напишут к нему сценарий
В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову
Госдума и ЦБ начали разрабатывать меры по борьбе с банкнотами «банка приколов»
Американка попала в грязевую лужу и провела в ней несколько дней
Каждый третий россиянин собирается в «медленное путешествие»
По роману «Ведьмина служба доставки» снимут игровой сериал
Минкульт требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей
Симулятор полетов Google Earth теперь доступен в браузере
В «2ГИС» появилась «Лента друзей» с отзывами и рекомендациями близких
Стритбол, йога и VR-теннис: Пикник Афиши х Сбер раскрыл спортивную программу
«Афиша» и «Ситидрайв» разыгрывают билеты на Пикник и «наборы первой фестивальной помощи»
Умер создатель «Поливокса» Владимир Кузьмин
Спектакль на пасеке, тайный дневник Толстого и фортепианный концерт: программа фестиваля «Толстой»
Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца
Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион
Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер
В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем
Филипп Янковский, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации «Курьера»
В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»
Детективы Джоан Роулинг будут маркировать в России
Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер
В Великобритании запретят пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Сына принцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования и побои
Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя
На фестивале «Дни Voices» состоится российская премьера «Электрического поцелуя» Пьера Сальвадори
Россияне стали реже покупать черешню
Плащ Милли Олкок в «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Кристофера Рива в «Супермене»
Исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют

Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте на Голлума»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @anyataylorjoy

Аня Тейлор-Джой сыграет в фильме «Властелин Колец: Охота на Голлума». Об этом пишет Variety. 

Тейлор‑Джой присоединяется к актерскому составу проекта, в который уже вошли Кейт Уинслет (Маригол), Джейми Дорнан (Страйдер) и Лео Вудолл (Халвард). Как пишет Deadline, она исполнит роль Серен. Это эльфийка-синдар из Лесного королевства, агент короля Трандуила.

«Охота на Голлума» выйдет в зарубежный прокат 17 декабря 2027 года. Сюжет будет разворачиваться между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец». Картина будет снята по сценарию Филиппы Бойенс, Стивена Колбера и Питера МакГи. 

Режиссер фильма — Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. В главных ролях — Иэн МакКеллен (Гендальф), Элайджа Вуд (Фродо) и Ли Пейс (король Трандуил).

Расскажите друзьям