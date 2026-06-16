Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия в 2021 году

Шон Пенн выступит режиссером и сценаристом фильма о полицейском, который участвовал в сопротивлении штурму Капитолия в США в 2021 году. Об этом пишет Deadline.



Съемки запланированы на середину 2027 года. Над фильмом Пенн будет работать совместно со студией Warner Bros.



Проект основан на жизни реального человека, личность которого пока не раскрывается. Основное внимание в фильме уделят не событиям штурма, а ранней биографии полицейского, который затем становится американским героем. Главную роль может сыграть Брэдли Купер, сейчас с ним ведут переговоры.



Штурм Капитолия — это массовые беспорядки в Вашингтоне, произошедшие 6 января 2021 года. Во время них сторонники Дональда Трампа проникли в здание Конгресса с требованием отменить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.