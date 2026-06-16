ЦБ хочет запретить банкноты «банка приколов»

Депутаты Госдумы и Центральный банк обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов «банка приколов». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.



По его словам, это нужно для защиты населения от мошенников. «Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать», — сказал Аксаков.



В январе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и распространение предметов, у которых есть сходство с российскими банкнотами и монетами. Ведомство предложило ввести административную ответственность за это правонарушение.



Купюры «банка приколов» часто удается выдать за настоящие деньги. Ранее в Петербурге 84-летняя женщина отдала их мошенникам. Перед этим она сообщила в полицию о звонке неизвестных, которые стали убеждать ее передать деньги курьеру. Полицейские подготовили для нее муляж с банкнотами. В другом случае москвич внес в банкомат 1 млн рублей банкнотам «банка приколов», перевел себе деньги и обналичил их.