Сериал «Соперники» продлили на третий сезон

«По мере того как утихает шумиха после скандальных разоблачений во втором сезоне, мы видим, как ставки повышаются, а союзы становятся более хрупкими и ничто не остается скрытым надолго. В третьем сезоне расцветают новые романы, вспыхивают старые чувства и раскрываются шокирующие секреты, выводя любимые всеми противостояния на новый уровень. В мире власти, страсти и предательства каждому есть что терять», — говорится в синопсисе.