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Сериал «Соперники» продлили на третий сезон

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Walt Disney Studios

Disney+ продлил на третий сезон сериал «Соперники» («Rivals») — экранизацию одноименного романа Джилли Купер 1988 года. В новом сезоне будет 12 серий, пишет Deadline.

«По мере того как утихает шумиха после скандальных разоблачений во втором сезоне, мы видим, как ставки повышаются, а союзы становятся более хрупкими и ничто не остается скрытым надолго. В третьем сезоне расцветают новые романы, вспыхивают старые чувства и раскрываются шокирующие секреты, выводя любимые всеми противостояния на новый уровень. В мире власти, страсти и предательства каждому есть что терять», — говорится в синопсисе.

Главные роли в «Соперниках» исполняют Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Убийство на пляже»), Эйдан Тернер («Быть человеком», трилогия «Хоббит»), Кэтрин Паркинсон («Компьютерщики») и Дэнни Дайер («Фанаты»). Действие в сериале разворачивается в 1986 году в вымышленном графстве Ратшир. Британский аристократ член парламента Руперт Кэмпбелл-Блэк и выходец из буржуазии лорд Тони Баддингэм постоянно соперничают между собой. Новый виток противостояния возникает в стенах телекомпании Corinium.

Премьера первого сезона «Соперников» состоялась 18 октября 2024 года. Первая часть второго сезона стартовала 15 мая. Остальные эпизоды покажут в ноябре.

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