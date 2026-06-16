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«Чебурашка» не закончится на третьей части

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» не собирается останавливаться на третьей части «Чебурашки» и намерен продолжать полнометражную франшизу. Об этом РИА «Новости» заявила глава студии Юлиана Слащева.

«Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма „Чебурашка-3“ 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», — сказала она.

Слащева напомнила, что помимо фильмов с сентября прошлого года выходит сериал о Чебурашке. Он состоит из коротких эпизодов по 7 минут.

«Чебурашка» вышел 1 января 2023 года, заработал в прокате 6,78 млрд рублей и стал самым кассовым фильмом российского кинопроката. Вторая часть увидела свет 1 января 2026-го и смогла приблизиться к показателю оригинала, собрав 6,05 млрд.

Недавно в сети появился тизер «Чебурашки-3». В прокате картина стартует 1 января 2027 года.

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