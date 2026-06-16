Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте на Голлума»
В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову
Госдума и ЦБ начали разрабатывать меры по борьбе с банкнотами «банка приколов»
Американка попала в грязевую лужу и провела в ней несколько дней
Каждый третий россиянин собирается в «медленное путешествие»
Минкульт требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей
Симулятор полетов Google Earth теперь доступен в браузере
В «2ГИС» появилась «Лента друзей» с отзывами и рекомендациями близких
Стритбол, йога и VR-теннис: Пикник Афиши х Сбер раскрыл спортивную программу
Братья Даффер снимут новый фильм и напишут к нему сценарий
«Афиша» и «Ситидрайв» разыгрывают билеты на Пикник и «наборы первой фестивальной помощи»
Умер создатель «Поливокса» Владимир Кузьмин
Спектакль на пасеке, тайный дневник Толстого и фортепианный концерт: программа фестиваля «Толстой»
Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца
Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион
Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер
В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем
Филипп Янковский, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации «Курьера»
В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»
Детективы Джоан Роулинг будут маркировать в России
Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер
В Великобритании запретят пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Сына принцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования и побои
Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя
На фестивале «Дни Voices» состоится российская премьера «Электрического поцелуя» Пьера Сальвадори
Россияне стали реже покупать черешню
Плащ Милли Олкок в «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Кристофера Рива в «Супермене»
Исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют

По роману «Ведьмина служба доставки» снимут игровой сериал

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: Ghibli

Студия Би-би-си Studios Kids & Family разрабатывает телевизионную адаптацию романа Эйко Кадоно «Ведьмина службе доставки», по которому в 1989 году вышел полнометражный аниме-фильм Хаяо Миядзаки. Об этом пишет Variety.

Проект делают вместе с британской продюсерской компанией Wheel in Motion и японской корпорацией Kadokawa Corporation. Сценаристом адаптации выступит Ирена Бригналл («Маленький принц»).

Планируется 10 получасовых серий. Основой для них станет преимущественно первый том из шести книг Кадоно. По сюжету 13-летняя ведьма Кики покидает дом и переезжает в портовый городок Корико, где открывает службу доставки и заводит новых друзей.

Роман «Ведьмина службе доставки» был опубликован в Японии в 1985 году. Студия Ghibli экранизировала книгу в 1989 году в виде полнометражного аниме под руководством режиссера Хаяо Миядзаки. Новая экранизация приурочена к 40-летию книжной серии.

Недавно стало известно, что песни из аниме студии Ghibli лягут в основу серии из 13 короткометражных новелл о дружбе двух подруг. Проект приурочен к выходу трибьют-альбома «Ghibli o Utau Sono 2», куда вошли каверы на темы из «Унесенных призраками», «Ходячего замка» и других аниме.

Расскажите друзьям