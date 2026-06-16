Исследование: продажи книг о Майкле Джексоне выросли на 246% после выхода фильма о певце

Кроме того, «Кладезь. Музыка» зафиксировала кратное увеличение добавлений этих книг в корзину на маркетплейсах. По книге «Майкл Джексон. Биография в комиксах» среднее количество добавлений в корзину за первые 15 дней июня на Wildberries выросло в 7,7 раза по сравнению с маем (рост 668%), на Ozon — в 3,4 раза (рост 237%). По книге «В студии с Майклом Джексоном» этот показатель на Wildberries вырос в 4 раза (рост 303%), на Ozon — в 2,8 раза (рост 175%).