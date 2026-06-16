Питер Серафинович получил роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» от HBO

Призрак Пивз, пакостивший в стенах Хогвартса, не попал ни в один из оригинальных фильмов о Гарри Поттере. Режиссер «Гарри Поттера и философского камня» Крис Коламбус рассказывал, что до сих пор жалеет, что не добавил в фильм этого персонажа.