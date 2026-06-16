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Срок заключения Пи Дидди сократили еще на два месяца

Афиша Daily
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Фото: John Lamparski/Getty Images

Рэперу Пи Дидди вновь перенесли дату освобождения из тюрьмы.  По информации на сайте Федерального бюро тюрем, музыкант должен выйти на свободу 23 февраля 2028 года, пишет People.

Дату освобождения певца меняли несколько раз. Изначально Дидди планировали отпустить 4 июня 2028 года, потом — 8 мая, затем — 25 апреля и 15 апреля. Адвокаты музыканта продолжают добиваться отмены приговора.

В июле 2025 года Шона Комбса признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения.

Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и в торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.

Шон Комбс участвует в программе реабилитации от наркотической зависимости. В ноябре сообщалось, что рэпер стал помощником священника в тюрьме.
 

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