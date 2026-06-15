Братья Даффер снимут новый фильм и напишут к нему сценарий

После завершения «Очень странных дел» Дафферы расстались с Netflix и заключили с Paramount эксклюзивный четырехлетний контракт. Они будут создавать для студии фильмы, сериалы и стриминговые проекты. Особый акцент будет сделан на масштабных кинотеатральных релизах.