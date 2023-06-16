Мэрия Москвы выставила на продажу квартиры в центре по цене менее 2,5 млн рублей

Мэрия Москвы выставила на продажу квартиры в Тверском районе, сообщает РБК. Это малогабаритные квартиры, у которых стартовая цена не превышает 2,5 млн рублей.
На аукцион выставлена однокомнатная квартира в кирпичном пятиэтажном доме 1984 года постройки стоимостью 2,4 млн рублей (150 тыс. рублей за квадратный метр), у нее отдельный вход с улицы. Путь до ближайшей станции метро, «Савеловская», занимает менее 10 минут.
Кухня в этой однушке занимает всего 2,9 кв.м, санузел — 0,9, а общая площадь — 12,1. Помещение находится в убитом состоянии, новым владельцам потребуется капитальный ремонт. В описании лота отмечается, что сам дом на Новослободской улице изношен на 50%.
По тому же адресу продается еще одна квартира за 2,4 млн рублей, площадью 16,3 кв. м. Она тоже располагается на первом этаже с отдельным входом с улицы и требует капремонта.
Лоты выставлены на городском инвестиционном портале. На данный момент эти самые дешевые предложения там, хотя ранее встречались помещения по ценам в несколько раз ниже.