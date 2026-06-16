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В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Алексей Орлов/VK

В Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщает 66.ru.

На церемонию пришли сотни местных жителей, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, режиссер Никита Михалков и помощник президента России Владимир Мединский.

Скульптура весом 10 тонн представляет собой трамвайный вагон, в котором сидит Балабанов. Такие вагоны часто встречались в фильмах режиссера. Размеры памятника — 9,6×3,9×2,4 метра — позволяют свободно ходить внутри и рассматривать композицию.

Во время открытия за памятником установили большой экран, на котором транслировали кадры из фильмов Балабанова. Это создавало впечатление, что автор путешествует через свои картины.

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© Алексей Орлов/VK
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© Алексей Орлов/VK
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© Алексей Орлов/VK
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© Алексей Орлов/VK

Первым с речью на церемонии выступил Мединский. «Алексей Балабанов здесь родился, учился, впитал в себя дух свободы Урала, энергию Урала, музыку, звук Свердловского рок-клуба. И он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, годы, в которые он жил, он передал суть русского человека», — отметил он.

Михалков, сыгравший в фильме Балабанова «Жмурки», рассказал о совместной работе с режиссером: «Вот как он работает? Хрен его знает. <...> Этот человек высказывался богом данным ему языком — кинематографом. Это никак не было продиктовано временем, интересом, трендом, модой. Он был сам собой в этих картинах и отвечал за каждый кадр. Это делает его картины абсолютно вне времени».

О планах установить в Екатеринбурге памятник Балабанову стало известно в сентябре 2024 года. В мае 2025-го из 58 представленных на конкурс вариантов выбрали эскиз памятника. Победила работа Мейрама Баймуханова.

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