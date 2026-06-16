В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову

Михалков, сыгравший в фильме Балабанова «Жмурки», рассказал о совместной работе с режиссером: «Вот как он работает? Хрен его знает. <...> Этот человек высказывался богом данным ему языком — кинематографом. Это никак не было продиктовано временем, интересом, трендом, модой. Он был сам собой в этих картинах и отвечал за каждый кадр. Это делает его картины абсолютно вне времени».