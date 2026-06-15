«Афиша» и «Ситидрайв» разыгрывают билеты на «Пикник» и «наборы первой фестивальной помощи»

«Афиша» и каршеринг «Ситидрайв» запустили летний спецпроект для тех, кто собирается на фестивали. С 15 июня при покупке любого билета на фестиваль на «Афише» пользователи получат промокод на скидку 25% на одну поездку с «Ситидрайвом».