«Афиша» и «Ситидрайв» разыгрывают билеты на «Пикник» и «наборы первой фестивальной помощи»

«Афиша» и каршеринг «Ситидрайв» запустили летний спецпроект для тех, кто собирается на фестивали. С 15 июня при покупке любого билета на фестиваль на «Афише» пользователи получат промокод на скидку 25% на одну поездку с «Ситидрайвом».
В акции участвуют Москва и Петербург. В этих городах на линии «Ситидрайва» появятся машины в специальной фестивальной оклейке. Поездка на таком автомобиле автоматически дает участие в еженедельном розыгрыше билетов на Пикник Афиши х Сбер в Петербурге и мерча.
Каждую неделю до 8 августа организаторы будут разыгрывать набор, в который войдут два билета на «Пикник», брелок «Ситидрайва», стикерпак «Афиши» и два «набора первой фестивальной помощи» с массажным ковриком.
Найти фестивальные машины можно через приложение «Ситидрайва» по номерам автомобилей. В Петербурге в акции участвуют машины с номерами р144сс797, р610ср797, р092сс797, т819ту797, р089сх797, х326тт797, х337тт797, т856тк797, т359тм797 и т823то797. В Москве — м303тх797, с585св797, т342тм797, е276тм797, т858ту797, в577тм797, м344тх797, р594ср797, х386тт797 и е867то797.
На «Афише» собрано больше 300 фестивалей по всей России — музыкальных, городских, танцевальных, андеграундных и других. При покупке билетов на них можно получить кешбэк до 40% бонусами «Спасибо» с подпиской «СберПрайм».