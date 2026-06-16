Каждый третий россиянин собирается в «медленное путешествие»

При этом большинство пока не готовы пробовать такой формат. 43% участников опроса заявили, что не отправятся в «медленное путешествие» в этом году, но будут следить за чужим опытом. 16% планируют организовать такую поездку в ближайшее время, еще 14% уже собираются провести отпуск именно так. 27% признались, что им ближе привычный и более понятный стиль отдыха.