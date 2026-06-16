В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе

16 июня состоялось открытие ресторана «4 Сыра» в Когалыме. Это первое заведение холдинга Pinskiy & CO в Ханты-Мансийском автономном округе.
Когалым называют промышленным и туристическим сердцем Югры. Несмотря на его небольшой размер, в городе нефтянников есть свой океанариум, единственный региональный филиал Государственного академического Малого театра России, филиал Русского музея (первый за Уралом), храм святой Татианы Римской и другие локации. Когалым выделяется и своей кухней — миксом традиционных рыбных и мясных блюд коренных народов ханты в авторском исполнении шеф-поваров города.
Новая гастрономическая достопримечательность создана при поддержке фонда «Наше будущее». Его основатель Вагит Алекперов вместе с ресторатором Антоном Пинским лично приехали в «4 Сыра» на премьерную дегустацию.
У заведения есть собственная сыроварня. На территории также расположится кофейня с авторскими десертами. В меню — кухни Италии (домашняя паста, ризотто и пицца с тягучим сыром), Грузии (хинкали, хачапури и шашлыки) и Европы (стейки, паштеты и десерты). Бренд-шеф-поваром стал Александр Карюкин, который также выступает бренд-шефом ресторана «Сыроварня» от Pinskiy & CO в Петербурге.
«Когалым — город с душой и характером. Ресторанный холдинг Pinskiy & СО открывает здесь не просто ресторан, а место, куда хочется возвращаться всей семьей», — говорится в пресс-релизе.