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В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «4 Сыра»

16 июня состоялось открытие ресторана «4 Сыра» в Когалыме. Это первое заведение холдинга Pinskiy & CO в Ханты-Мансийском автономном округе.

Когалым называют промышленным и туристическим сердцем Югры. Несмотря на его небольшой размер, в городе нефтянников есть свой океанариум, единственный региональный филиал Государственного академического Малого театра России, филиал Русского музея (первый за Уралом), храм святой Татианы Римской и другие локации. Когалым выделяется и своей кухней — миксом традиционных рыбных и мясных блюд коренных народов ханты в авторском исполнении шеф-поваров города.

Новая гастрономическая достопримечательность создана при поддержке фонда «Наше будущее». Его основатель Вагит Алекперов вместе с ресторатором Антоном Пинским лично приехали в «4 Сыра» на премьерную дегустацию.

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© Фото: «4 Сыра»
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© Фото: «4 Сыра»
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© Фото: «4 Сыра»
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© Фото: «4 Сыра»

У заведения есть собственная сыроварня. На территории также расположится кофейня с авторскими десертами. В меню — кухни Италии (домашняя паста, ризотто и пицца с тягучим сыром), Грузии (хинкали, хачапури и шашлыки) и Европы (стейки, паштеты и десерты). Бренд-шеф-поваром стал Александр Карюкин, который также выступает бренд-шефом ресторана «Сыроварня» от Pinskiy & CO в Петербурге.

«Когалым — город с душой и характером. Ресторанный холдинг Pinskiy & СО открывает здесь не просто ресторан, а место, куда хочется возвращаться всей семьей», — говорится в пресс-релизе.

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