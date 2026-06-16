В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе

У заведения есть собственная сыроварня. На территории также расположится кофейня с авторскими десертами. В меню — кухни Италии (домашняя паста, ризотто и пицца с тягучим сыром), Грузии (хинкали, хачапури и шашлыки) и Европы (стейки, паштеты и десерты). Бренд-шеф-поваром стал Александр Карюкин, который также выступает бренд-шефом ресторана «Сыроварня» от Pinskiy & CO в Петербурге.



«Когалым — город с душой и характером. Ресторанный холдинг Pinskiy & СО открывает здесь не просто ресторан, а место, куда хочется возвращаться всей семьей», — говорится в пресс-релизе.