Умер создатель «Поливокса» Владимир Кузьмин

«Поливокс» выпускался на Качканарском радиозаводе с 1982 по 1990 год. Как отмечает профильное издание Synth Anatomy, «Поливокс» был не похож ни на один другой синтезатор, его отличал характерный «кричащий» звук и милитаристский дизайн.