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Гоша Рубчинский показал в Москве новую коллекцию — с отсылками к Японии, авангарду и рабочей одежде

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Игорь Стражин

15 июня в Москве прошел показ новой коллекции Гоши Рубчинского под названием «Форум».

Показ был посвящен сообществам и культурным процессам, которые, по мнению дизайнера, формируют свое время. В проекте Рубчинский рассматривает моду как способ говорить о культурных изменениях и среде, в которой появляются новые образы, интонации и формы самовыражения.

В коллекции заметили отсылки к японской культуре — например, в объемных бомберах, напоминающих кимоно. В других вещах дизайнер процитировал русское авангардное искусство начала XX века, разместив на них картины художников-абстракционистов и названия произведений футуризма.

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На подиуме также показали рабочие комбинезоны, тельняшки, широкие брюки в мелкую полоску и вещи с элементами деконструкции (к примеру, рубашки, надетые задом наперед). Среди аксессуаров выделялись рюкзаки цвета фуксии, а некоторые модели вышли на подиум без обуви — в высоких носках.

В числе гостей показа заметили Ксению Собчак, Егора Крида, Глюкозу, Катю Кищук с 9Mice, Юлию Волкову, Дилару Зинатуллину и начальника управления Администрации президента по общественным проектам Сергея Новикова.

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Креативным директором проекта выступил сам Рубчинский. Над показом также работали архитектор Мария Качалова, художник Семен Галинов, арт-директор Олег Бордачев, стилист Ильдар Иксанов и креативный консультант Данила Поляков.

В феврале 2025 года Рубчинский прекратил сотрудничество с Уэстом над брендом Yeezy и объявил о перезапуске своего бренда. Недавно бренд дизайнера открыл новое пространство в «Цветном».

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