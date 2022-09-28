ФСБ расследует аварии на «Северных потоках», Хованский покинул Россию и другие новости дня

3 и 4 октября в Госдуме пройдут внеплановые заседания. На них будут приниматься законодательные решения по итогам референдумов.

Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему не о чем будет разговаривать с Владимиром Путиным. «Аннексия — это тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества», — сказал Зеленский.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений на «Северных потоках». Следствие уже началось, дело расследует ФСБ.

Директора ЧОПа «Щит», которое охраняло школу в Ижевске, где произошла стрельба, отправили под домашний арест на два месяца. Он обвиняется по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Минкульт Украины признал Анну Семенович угрозой нацбезопасности. По данным СМИ, артистка неоднократно навещала российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Бронзовый призер Евро-2008 37-летний Динияр Билялетдинов получил повестку, хотя в Минобороны заявляли, что призыву в первую очередь подлежат рядовые и сержанты до 35 лет. Также повестки вручили фигуристам сборной Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову — оба спортсмена не проходили срочную службу и не имеют военных специальностей.

Юрий Хованский уехал из России в Сербию. Блогера уверяли, что из‑за состояния здоровья его не будут призывать по мобилизации, но он «не имеет ни малейшего желания все это проверять».

Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Въезд легковых автомобилей на территорию республики ограничен. Исключение — для жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в республику на отдых.

Из России в Грузию за последние двое суток уехали более 20 тыс. человек. Сейчас перед КПП «Верхний Ларс» стоит 4860 единиц техники, из них 3600 — легковые автомобили.

Спустя трое суток ожидания в пробке у «Верхнего Ларса» 289 собак вместе с сопровождающими их людьми все-таки смогли пересечь российскую границу. Сейчас они находятся на нейтральной территории и ожидают в очереди на грузинском КПП.

Продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Вера Сторожева и Владимир Котт покинули Оскаровский комитет России. Причина — отказ президиума Киноакадемии России представлять отечественный фильм на «Оскаре» в 2022 году.

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле-3». Сам актер, а также исполнитель главной роли Райан Рейнолдс сказали, что пока не могут объяснить, каким образом умерший мутант из другой киновселенной появится в картине — они не могут себе позволить проспойлерить весь фильм.