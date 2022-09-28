Реклама
Новости
Леонид Гозман* вышел из спецпреемника. Он рассчитывает покинуть Россию в ближайшее время
22:08
Журналистка Юлия Вишневецкая пропала после ареста в Махачкале
21:49
Федерация хоккея Канады призвала своих спортсменов срочно уехать из России
21:00
ФСБ расследует аварии на «Северных потоках», Хованский покинул Россию и другие новости дня
20:53
Дайджест
Neon/YouTube
В Британии на аукционе продали рукопись песни «Starman» Дэвида Боуи почти за 220 тыс. долларов
20:51
Третьяковская галерея готовит протокол по состоянию иконы «Троица» после ее отправки на богослужение
20:45
Адыгея выполнила план по мобилизации
20:20
Генпрокуратура завела дело о международном терроризме после повреждений на «Северных потоках»
19:57
Минфин не заложил в проект бюджета на 2023–2025 годы расходы на туристический кешбэк
19:53
«Радио Долин»/YouTube
Звягинцев вышел из Союза кинематографистов и покинул состав жюри премий «Ника» и «Золотой орел»
19:38
Суд назначил домашний арест директору ЧОПа, охранявшему школу в Ижевске
19:11
В Госдуму внесли законопроект о введении акцизов на сладкие напитки
19:07
В Петербурге двум фигуристам сборной пришли повестки в военкомат. Они не проходили срочную службу
18:59
Глава Комитета Госдумы по образованию: от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов
18:48
Прислано читателем «Афиши Daily»
За двое суток в Грузию уехали более 20 тыс. человек
18:23
Глава Минцифры: в России по-прежнему нет планов блокировать YouTube
18:21
Том Хэнкс выпустит дебютный роман в 2023 году
18:16
В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин
17:56
122: отказ от российского гражданства не поможет избежать призыва, если на руках уже есть повестка
17:34
В Ленобласти у пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией развернули мобильное отделение военкомата
17:34
Дайджест
ФСБ расследует аварии на «Северных потоках», Хованский покинул Россию и другие новости дня
Виктория Шанина
Сегодня в 17:53

3 и 4 октября в Госдуме пройдут внеплановые заседания. На них будут приниматься законодательные решения по итогам референдумов.

Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему не о чем будет разговаривать с Владимиром Путиным. «Аннексия — это тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества», — сказал Зеленский.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений на «Северных потоках». Следствие уже началось, дело расследует ФСБ.

Директора ЧОПа «Щит», которое охраняло школу в Ижевске, где произошла стрельба, отправили под домашний арест на два месяца. Он обвиняется по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Минкульт Украины признал Анну Семенович угрозой нацбезопасности. По данным СМИ, артистка неоднократно навещала российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

К новостям, связанным с частичной мобилизацией. От мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов, также не будут призывать ВИЧ-инфицированных россиян, выдачу загранпаспортов власти ограничивать не планируют, отказ от российского гражданства не поможет избежать призыва, если на руках уже есть повестка, у пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией организовали мобильное отделение военкомата, а еще Shot пишет, что в Москве начали выявлять уклонистов по системе распознавания лиц.

Бронзовый призер Евро-2008 37-летний Динияр Билялетдинов получил повестку, хотя в Минобороны заявляли, что призыву в первую очередь подлежат рядовые и сержанты до 35 лет. Также повестки вручили фигуристам сборной Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову — оба спортсмена не проходили срочную службу и не имеют военных специальностей.

Юрий Хованский уехал из России в Сербию. Блогера уверяли, что из‑за состояния здоровья его не будут призывать по мобилизации, но он «не имеет ни малейшего желания все это проверять».

Глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Въезд легковых автомобилей на территорию республики ограничен. Исключение — для жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в республику на отдых.

Из России в Грузию за последние двое суток уехали более 20 тыс. человек. Сейчас перед КПП «Верхний Ларс» стоит 4860 единиц техники, из них 3600 — легковые автомобили.

Спустя трое суток ожидания в пробке у «Верхнего Ларса» 289 собак вместе с сопровождающими их людьми все-таки смогли пересечь российскую границу. Сейчас они находятся на нейтральной территории и ожидают в очереди на грузинском КПП.

Продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Вера Сторожева и Владимир Котт покинули Оскаровский комитет России. Причина — отказ президиума Киноакадемии России представлять отечественный фильм на «Оскаре» в 2022 году.

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле-3». Сам актер, а также исполнитель главной роли Райан Рейнолдс сказали, что пока не могут объяснить, каким образом умерший мутант из другой киновселенной появится в картине — они не могут себе позволить проспойлерить весь фильм.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ФСБГосдумаСовбез ООНГенпрокуратура РФ
люди
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийАнна СеменовичДинияр БилялетдиновДмитрий Алиев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение