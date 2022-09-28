Глава Комитета Госдумы по образованию: от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов

Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что от частичной мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов. Сообщение появилось в его телеграм-канале.
Акты, касающиеся студентов всех вузов, аспирантов, граждан с учеными степенями будут опубликованы «в ближайшие дни», добавил Кабышев.
Он пояснил, что интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, «была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной». Из‑за этого к нему обратилась Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России «с просьбой о содействии в восстановлении прав студентов негосударственных вузов».
Депутат также заявил, что многие граждане России сообщают «о перегибах на местах при частичной мобилизации». Он добавил, что подобные ошибки недопустимы, так как не соответствуют российскому законодательству и создают «нездоровую морально-психологическую обстановку в обществе».
Владимир Путин отдельным указом дал отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование в госучреждениях. В Минобрнауки затем допустили, что студентов частных вузов могут призвать.