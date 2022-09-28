Глава Комитета Госдумы по образованию: от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов

Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что от частичной мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов. Сообщение появилось в его телеграм-канале.

Он пояснил, что интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, «была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной». Из‑за этого к нему обратилась Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России «с просьбой о содействии в восстановлении прав студентов негосударственных вузов».