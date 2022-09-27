Хью Джекман появится в роли Росомахи в «Дедпуле 3»

Австралийский актер Хью Джекман, известный по фильмам «Ван Хельсинг» и «Люди Икс», вернется к роли Росомахи в картине «Дедпул 3». Об этом в видеоролике сообщил продюсер и главная звезда франшизы Райан Рейнольдс.

В своем обращении актер рассказал о работе над новой частью серии. Рейнольдс заявил, что «искал свою душу» и «новую глубину и мотивацию» для своего персонажа, но так и не преуспел в этом.

«У меня ничего нет. Да, просто полностью пусто в голове. Это пугает. Но у нас есть одна идея», — сказал Рейнольдс. После чего он предложил своему другу Джекману, проходящему на заднем плане, вновь сыграть Росомаху.

Джекман согласился на это предложение. Остальную часть ролика составила композиция «I Will Always Love You» в исполнении Уитни Хьюстон, а также анонс выхода «Дедпула 3». Его премьера состоится 6 сентября 2024 года.