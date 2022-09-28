Суд назначил домашний арест директору ЧОПа, охранявшему школу в Ижевске

Алексей Злобин проведет под домашним арестом два месяца — до 27 ноября. Он обвиняется по части третьей статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

26 сентября мужчина по имени Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу в школе на Пушкинской улице Ижевска. Он проник в учебное заведение во время уроков и начал стрелять по детям, а затем покончил с собой. Казанцев был выпускником школы № 88, мотивы его действий пока неизвестны.