Суд назначил домашний арест директору ЧОПа, охранявшему школу в Ижевске

Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест директора ООО «Частная охранная организация „Щит“», которая охраняла школу, где произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.
Алексей Злобин проведет под домашним арестом два месяца — до 27 ноября. Он обвиняется по части третьей статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
26 сентября мужчина по имени Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу в школе на Пушкинской улице Ижевска. Он проник в учебное заведение во время уроков и начал стрелять по детям, а затем покончил с собой. Казанцев был выпускником школы № 88, мотивы его действий пока неизвестны.
В результате стрельбы погибли 17 человек, более 20 пострадали. 27 сентября 15 пострадавших были отправлены спецбортом МЧС в Москву.
СК возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и части первой статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).