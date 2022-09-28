Реклама
Новости
СМИ: в Турции не осталось банков, работающих с картами «Мир»
10:42
«Блэйд» с Махершалой Али лишился режиссера за два месяца до съемок
09:58
Зеленский: если Россия признает итоги референдумов, нам не о чем будет говорить с Путиным
09:57
Самолет «Аэрофлота», летевший в Армению, посадили в Минводах
08:54
Из соцсетей Алексея Нечаева
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил против ограничений на перемещения граждан
02:57
Группа «Аигел» заявила, что ее концерты в России отменяют из‑за «давления властей»
02:39
Хью Джекман появится в роли Росомахи в «Дедпуле-3»
02:17
Пол Беттани, Том Хэнкс и Робин Райт снимутся в фильме Роберта Земекиса «Здесь»
01:26
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявили результаты референдумов о присоединении к РФ
Обновлено в 00:31
Журналистку Марию Пономаренко оставили в СИЗО еще на полгода
00:13
Külli Kittus/Unsplash
Глава правительства Каталонии заявил, что хотел бы провести новый референдум о независимости
вчера в 23:10
На «Госуслугах» запустили сервис по получению отсрочки от призыва для айтишников и сотрудников СМИ
вчера в 23:10
Рина Саваяма представила кавер-версию песни Билли Айлиш «Happier Than Ever»
вчера в 21:54
Двух студенток журфака МГУ, осудивших акцию однокашника в поддержку спецоперации, решили отчислить
вчера в 21:13
На границе с Грузией раздают повестки, умер Борис Моисеев и другие новости дня
вчера в 20:54
Дайджест
Волшебная палочка Гарри Поттера и шлем Джеймса Бонда: на аукцион в Лондоне выставят вещи из фильмов
вчера в 20:45
Во Франции препараты для экстренной контрацепции станут бесплатными для всех женщин
вчера в 20:33
СМИ: две нитки «Северного потока» были повреждены подводными взрывами
вчера в 19:52
Латвия объявила режим ЧС на приграничных с Россией территориях до конца декабря
вчера в 19:30
На границе с Грузией застряли 289 собак с заводчиками. У них заканчиваются вода и продукты
вчера в 19:03
Зеленский: если Россия признает итоги референдумов, нам не о чем будет говорить с Путиным
Семён Гудошников
Сегодня в 06:57

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, а также подконтрольных ей частях Запорожской и Херсонской областей, то ему будет не о чем будет разговаривать с Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совбеза ООН.

«Признание Россией этих псевдореферендумов как нормальных, осуществление сейчас так называемого крымского сценария, очередная попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия — это тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества», — цитирует его слова «Коммерсант».

Зеленский считает необходимым, чтобы каждая страна в мире отреагировала на референдумы. Обращаясь к участникам Совбеза, он сказал: «Я верю в нашу способность действовать».

Президент Украины и раньше говорил, что после присоединения украинских территорий переговоры с Россией будут невозможны. Неделю назад на Генассамблее ООН он призвал лишить Москву права вето в Совете безопасности организации и отстранить от принятия решений в других международных институциях «по меньшей мере пока длится агрессия».

Ранее на подконтрольных Россией территориях Украины объявили итоги референдумов. Согласно местным ЦИКам, в ДНР за присоединение к РФ проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Совфед может рассмотреть законы о присоединении новых территорий к России 4 октября.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Совбез ООНКоммерсантГенассамблея ООНСовет Федерации
люди
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение