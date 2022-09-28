Зеленский: если Россия признает итоги референдумов, нам не о чем будет говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, а также подконтрольных ей частях Запорожской и Херсонской областей, то ему будет не о чем будет разговаривать с Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совбеза ООН.

«Признание Россией этих псевдореферендумов как нормальных, осуществление сейчас так называемого крымского сценария, очередная попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия — это тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества», — цитирует его слова «Коммерсант».

Зеленский считает необходимым, чтобы каждая страна в мире отреагировала на референдумы. Обращаясь к участникам Совбеза, он сказал: «Я верю в нашу способность действовать».

Президент Украины и раньше говорил, что после присоединения украинских территорий переговоры с Россией будут невозможны. Неделю назад на Генассамблее ООН он призвал лишить Москву права вето в Совете безопасности организации и отстранить от принятия решений в других международных институциях «по меньшей мере пока длится агрессия».

Ранее на подконтрольных Россией территориях Украины объявили итоги референдумов. Согласно местным ЦИКам, в ДНР за присоединение к РФ проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Совфед может рассмотреть законы о присоединении новых территорий к России 4 октября.