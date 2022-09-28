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В Петербурге двум фигуристам сборной пришли повестки в военкомат. Они не проходили срочную службу
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:59

Двум петербургским фигуристам, входящим в сборную страны, пришли повестки в военкомат в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщил «Коммерсант».

Повестки получили чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов. Оба спортсмена не проходили срочную службу и не имеют военных специальностей.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) запросила отсрочку для Алиева и Игнатова «по линии министерства спорта», заявил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В текущем спортивном сезоне Игнатов числится в основном составе сборной России. В июне ему исполнилось 22 года. Алиев находится в резерве сборной, ему 23 года. Атлеты тренируются у одних и тех же наставников — Евгения Рукавицына, Ольги Глинки и Валентина Молотова.

Ранее повестку в военкомат в рамках мобилизации получил 37-летний футболист Динияр Билялетдинов. Его отец отметил, что бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года проходил воинскую службу «со спортивным уклоном».

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КоммерсантСБОРНАЯ РОССИИ
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Макар ИгнатовДмитрий АлиевЕвгений РукавицынДинияр Билялетдинов
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