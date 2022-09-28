Shot: в Москве начали вычислять уклонистов по системе распознавания лиц

Пять человек, предположительно скрывающихся от мобилизации, обнаружили в Москве благодаря системе распознавания лиц. Об этом пишет телеграм-канал Shot.
По его данным, четырех доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств, пятого ищут.
Один из вычисленных заявил, что не уклонялся и приходил в военкомат по повестке. Он служил в военно-космических войсках на космодроме Плесецк, но после армии его зрение сильно упало. Молодой человек принес справку об этом в военкомат, после чего его отпустили.
Еще один обнаруженный системой распознавания получил повестку, но в военкомат не пришел. Туда его сопроводили полицейские, где врачебная комиссия решила, что он годен к службе. Мужчина заявил, что поедет на фронт.