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Külli Kittus/Unsplash
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вчера в 23:10
Shot: в Москве начали вычислять уклонистов по системе распознавания лиц
Семён Гудошников
Сегодня в 10:33

Пять человек, предположительно скрывающихся от мобилизации, обнаружили в Москве благодаря системе распознавания лиц. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По его данным, четырех доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств, пятого ищут.

Один из вычисленных заявил, что не уклонялся и приходил в военкомат по повестке. Он служил в военно-космических войсках на космодроме Плесецк, но после армии его зрение сильно упало. Молодой человек принес справку об этом в военкомат, после чего его отпустили.

Еще один обнаруженный системой распознавания получил повестку, но в военкомат не пришел. Туда его сопроводили полицейские, где врачебная комиссия решила, что он годен к службе. Мужчина заявил, что поедет на фронт.

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