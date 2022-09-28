122: отказ от российского гражданства не поможет избежать призыва, если на руках уже есть повестка

После получения повестки россиянин не сможет выйти из гражданства, чтобы уклониться от призыва в рамках частичной мобилизации и не отправиться на фронт. Об этом РБК сообщили на горячей линии 122.
Оператор объяснил, что добровольно отказаться от гражданства могут только те граждане, у кого нет неисполненных перед государством обязательств. А призыв на военную службу при мобилизации — это одно из обязательств, которое возникает после того, как «пришла повестка».
Россияне с двойным гражданством также попадают под мобилизацию, поэтому посольство США и других стран призвали своих граждан как можно скорее покинуть Россию.
В американском посольстве отметили, что в России «не гарантируется право на мирные собрания и свободу слова»: «Избегайте любых политических или социальных протестов и не фотографируйте сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях. Российские власти арестовали граждан США, участвовавших в демонстрациях».