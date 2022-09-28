122: отказ от российского гражданства не поможет избежать призыва, если на руках уже есть повестка

После получения повестки россиянин не сможет выйти из гражданства, чтобы уклониться от призыва в рамках частичной мобилизации и не отправиться на фронт. Об этом РБК сообщили на горячей линии 122.

Оператор объяснил, что добровольно отказаться от гражданства могут только те граждане, у кого нет неисполненных перед государством обязательств. А призыв на военную службу при мобилизации — это одно из обязательств, которое возникает после того, как «пришла повестка».