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Северная Осетия ввела режим повышенной готовности в трех районах и ограничила въезд автомобилей
Денис Ламехов
Сегодня в 13:03

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло своим указом ввел режим повышенной готовности в трех приграничных районах республики — Ардонском, Кировском и Пригородном, а также во Владикавказе.

Согласно документу, въезд легкового транспорта на территорию республики ограничен. Запрет не распространяется на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также на тех, кто направляется отдыхать в республику.

«Решение о введении режима повышенной готовности — это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска „Верхний Ларс“… Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек! Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», — заявил Меняйло.

Он напомнил, что на въездах в регион и на пункте пропуска «Верхний Ларс» через российско-грузинскую границу организованы мобильные опергруппы из представителей военкоматов и исполнительной власти.

Они раздают повестки как жителям Северной Осетии, так и гражданам из других российских регионов. Меняйло отметил, что представители военкоматов, которые есть в опергруппах, получают от Министерства обороны общие списки призывников.

Грузинские власти пока не собираются ограничивать для россиян въезд и не видят угрозы в сложившейся ситуации. Накануне жителям России разрешили переходить границу с Грузией через «Верхний Ларс» в пешем порядке.

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