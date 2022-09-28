Генпрокуратура завела дело о международном терроризме после повреждений на «Северных потоках»

Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по части 1 статьи 361 УК после повреждений на «Северных потоках». Об этом пишет РИА «Новости».
По данным «Интерфакса», началось предварительное следствие. Дело расследует Федеральная служба безопасности (ФСБ).
В Генпрокуратуре отметили, что газ по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2» поставлялся в Европу как для промышленных предприятий, так и для отопления жилых помещений. Повреждение трубопроводов нанесло России существенный экономический ущерб.
26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли два взрыва. Представитель Шведской национальной сейсмической сети (ШНСС) Бьерн Лунд отметил, что в зоне инцидента обычно не проводится никаких военных учений, которые теоретически могли бы стать причиной повреждений.
На фоне утечки газа самолетам и судам запрещено приближаться к местам, где произошли аварии, ближе чем на 5 морских миль.
Reuters со ссылкой на главу Датского энергетического агентства Кристоффера Ботцау пишет, что более половины газа в поврежденных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» покинули трубы. Оставшийся объем может быть израсходован ко 2 октября.
По подсчетам аналитика нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александра Собко, из прорванных труб «Северных потоков» может выйти пузырей газа на 2 млрд долларов.