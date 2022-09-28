Генпрокуратура завела дело о международном терроризме после повреждений на «Северных потоках»

Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по части 1 статьи 361 УК после повреждений на «Северных потоках». Об этом пишет РИА «Новости».

В Генпрокуратуре отметили, что газ по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2» поставлялся в Европу как для промышленных предприятий, так и для отопления жилых помещений. Повреждение трубопроводов нанесло России существенный экономический ущерб.