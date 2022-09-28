Власти пообещали не ограничивать выдачу загранпаспортов при мобилизации

Выдача заграничных паспортов в связи с объявлением частичной мобилизации ограничена не будет, сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.РФ».

При этом если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку по мобилизации или призыву, в выдаче загранпаспорта ему откажут. Такому лицу выдадут уведомление с основанием отказа, сроком действия отказа, полным именем и адресом юрлица, которое «приняло на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России».

Также на сайте в ответ на вопрос «Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?» указали: в условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается.

21 сентября, в день объявления мобилизации, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено. Спустя два дня глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что без повестки можно отправляться в поездки без ограничений.