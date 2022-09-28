Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российскую певицу Анну Семенович в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий реестр Минкультуры пополняет по предписаниям Службы безопасности Украины (СБУ). Семенович внесена в него под номером 158.

По данным СМИ, артистке запретили въезд на территорию Украины из‑за поддержки российских властей. Семенович также неоднократно навещала российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Сейчас в соответствующий реестр входят 210 человек. Среди них — Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Валентин Гафт, Валерия, Григорий Лепс, Стивен Сигал, Жерар Депардье, Эмир Кустурица и другие.