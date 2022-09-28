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Бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет
Семён Гудошников
Сегодня в 13:41

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом РИА «Новости» сообщил его отец Ринат Билялетдинов.

«Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии», — сказал он.

Динияру Билялетдинову 37 лет, в то время как в Минобороны говорили, что в первую очередь будут призывать рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет и старших — до 55 лет.

«Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка, или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — заявил отец спортсмена.

В самом указе Владимира Путина о частичной мобилизации говорится лишь об одной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. Тем не менее, в своей речи президент России говорил, что в первую очередь на фронт будут брать отслуживших россиян с необходимыми в данный момент военно-учетными специальностями.

В Минобороны заявляли, что мобилизации не подлежат некоторые работники в сферах IT, информации, СМИ, финансов. Также в ведомстве обещали не призывать негодных по здоровью, занятых уходом за членами семьи или инвалидами I группы, отцов четырех и более детей до 16 лет, сыновей, чьи матери воспитывают четырех и более детей без мужа, военных пенсионеров в отставке.

Динияр Билялетдинов выступал за московские «Локомотив», «Спартак», «Торпедо», махачкалинский «Анжи», казанский «Рубин» и английский «Эвертон». В составе «Локомотива» он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В настоящее время Билялетдинов является тренером клуба второй лиги «Родина-2», а также играет в медиалиге за команду РФС «Наши парни».

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