Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября по итогам референдумов

Спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что 3 и 4 октября в Госдуме пройдут внеплановые заседания. Его словам передают РИА «Новости».

График был скорректирован из‑за необходимости принимать законодательные решения по итогам референдумов.

Референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на подконтрольных Российской армии территориях Запорожской и Херсонской областей проходили с 23 по 27 сентября. На них присутствовали иностранные наблюдатели из Казахстана, Эквадора, Сирии, ЮАР, Мексики, Италии, Франции, Камеруна, Мьянмы, Словении и Шри-Ланки.

По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.