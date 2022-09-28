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Собаки, застрявшие в пробке на «Верхнем Ларсе», пересекли российскую границу
Семён Гудошников
Сегодня в 12:38

Спустя трое суток ожидания в пробке у «Верхнего Ларса» 289 собак вместе с сопровождающими их людьми все-таки смогли пересечь российскую границу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сейчас животные находятся на нейтральной территории и ожидают очереди на грузинском КПП. «Фонтанка» отмечает, что ее читатели, узнав о ситуации, привезли корм к границе.

Собаки вместе с заводчиками направляются на международную выставку в Ереване. В район границы они прибыли в 6 утра 25 сентября. Несколько суток животные сидели в клетках, у них стала заканчиваться вода.

Одна из сопровождавших женщин заявляла, что у питомцев, запертых в машинах под палящим солнцем, в любую минуту могут начаться проблемы со здоровьем. Кроме того, в окрестностях пробки не было места для нормального выгула животных.

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