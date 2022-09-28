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ВИЧ-инфицированные не подлежат мобилизации
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:09

Россияне, инфицированные ВИЧ, не попадают под мобилизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Объясняем.рф».

Мобилизации также не подлежат россияне, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.

На портале «Объясняем.рф» сообщалось, что призыву подлежат люди с категориями годен (А), годен с незначительными ограничениями (Б) и ограниченно годен (В). Последних, как уточнил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, призовут в последнюю очередь. Остальные две категории — временно не годен (Г) и не годен (Д) — мобилизации не подлежат.

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Владимир ПутинСергей ШойгуЕвгений Фуженко
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