За двое суток в Грузию уехали более 20 тыс. человек

За последние двое суток в Грузию въехали более 20 тыс. россиян. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска „Верхний Ларс“ <…> Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», — написал он.

Сегодня, 28 сентября, Северная Осетия ввела режим повышенной готовности в трех районах и ограничила въезд автомобилей. Меняйло дал поручение организовать для людей на российско-грузинской границе обогрев, еду, медицинскую помощь и санитарную очистку.

ТАСС сообщает, что в настоящее время выезда из России ожидает 4860 единиц техники, из них 3600 легковые автомобили. Время ожидания прохождения КПП составляет несколько суток.

25 сентября в связи с многокилометровыми пробками перед пропускным пунктом «Верхний Ларс» было принято решение разрешить гражданам пеший проход границы.

Также сегодня, 26 сентября, на въездах в Северную Осетию организовали мобильные опергруппы из представителей военкоматов и исполнительной власти. Они будут раздавать повестки по спискам Минобороны России не только жителям Северной Осетии, но и гражданам из других российских регионов.