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Райан Рейнолдс и Хью Джекман «объяснили», как умерший Росомаха вернется в «Дедпул-3»
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Райан Рейнолдс и Хью Джекман «объяснили», как умерший Росомаха вернется в «Дедпул-3»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:25

Райан Рейнолдс и Хью Джекман записали еще одно видео, посвященное появлению Росомахи в третьей части «Дэдпула». В этот раз актеры решили объяснить, каким образом умерший мутант из другой киновселенной вернется в фильм.

Есть один нюанс: это объяснение вряд ли кто‑нибудь поймет. К тому же, чтобы объяснить воскрешение Росомахи, нужно проспойлерить весь фильм, а позволить себе этого Рейнолдс и Джекман не могут. Посмотрите сами и поймете, о чем мы.

Незадолго до этого Рейнолдс анонсировал возвращение Джекмана к роли Росомахи в «Дедпуле-3». Премьера фильма состоится 6 сентября 2024 года.

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Райан РейнолдсХью Джекман
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