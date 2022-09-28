Райан Рейнолдс и Хью Джекман «объяснили», как умерший Росомаха вернется в «Дедпул-3»

Райан Рейнолдс и Хью Джекман записали еще одно видео, посвященное появлению Росомахи в третьей части «Дэдпула». В этот раз актеры решили объяснить, каким образом умерший мутант из другой киновселенной вернется в фильм.

Есть один нюанс: это объяснение вряд ли кто‑нибудь поймет. К тому же, чтобы объяснить воскрешение Росомахи, нужно проспойлерить весь фильм, а позволить себе этого Рейнолдс и Джекман не могут. Посмотрите сами и поймете, о чем мы.