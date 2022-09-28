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вчера в 23:10
Сергей Сельянов и Вера Сторожева покинули Российский оскаровский комитет
Денис Ламехов
Сегодня в 10:01

После того как Оскаровский комитет России покинули его председатель Павел Чухрай, а также участники Андрей Звягинцев и Николай Досталь, к ним присоединились Сергей Сельянов, Вера Сторожева и Владимир Котт. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все перечисленные — российские кинорежиссеры. Сергей Сельянов при этом более известен в качестве продюсера, активно работавшего среди прочих с Алексеем Балабановым.

Выход кинематографистов из состава комитета — реакция на отказ президиума Киноакадемии России представлять отечественный фильм на «Оскаре» в 2022 году. О причинах отказа не сообщалось.

Член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель призвал к немедленной встрече участников этой организации и президиума Киноакадемии России. «Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично», — заявил он.

Учитель вновь призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Ранее о такой позиции заявляли он и Андрей Кончаловский. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.

В длинный список, сформированный до решения об отказе, попали 122 фильма-претендента. Среди них — «Первый „Оскар“» Сергея Мокрицкого, «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие картины.

95-я церемония вручения оскаровских наград пройдет 12 марта 2023 года.

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