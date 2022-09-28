В Ленобласти у пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией развернули мобильное отделение военкомата

В Ленинградской области у пропускного пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией развернули мобильный пункт военкомата, сообщает местное издание 47news.

Вначале о его появлении сообщили очевидцы, затем информацию подтвердили в администрации Выборгского района Ленобласти. Неназванный собеседник 47news на таможне уточнил, что мобильный пункт функционирует на «Торфяновке» с 27 сентября.