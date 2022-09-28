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В Ленобласти у пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией развернули мобильное отделение военкомата
Денис Ламехов
Сегодня в 14:34

В Ленинградской области у пропускного пункта «Торфяновка» на границе с Финляндией развернули мобильный пункт военкомата, сообщает местное издание 47news.

Вначале о его появлении сообщили очевидцы, затем информацию подтвердили в администрации Выборгского района Ленобласти. Неназванный собеседник 47news на таможне уточнил, что мобильный пункт функционирует на «Торфяновке» с 27 сентября.

«Да, повестки там вручают», — заявил он. О подобных инициативах на «Брусничном» и «Светогорске», двух других пропускных пунктах на границе с Финляндией, не сообщается.

Ранее на въездах в Северную Осетию и на пункте пропуска «Верхний Ларс» через российско-грузинскую границу были организованы мобильные опергруппы из представителей военкоматов и исполнительной власти.

Они раздают повестки как жителям Северной Осетии, так и гражданам из других российских регионов. Представители военкоматов, которые есть в опергруппах, получают от Министерства обороны общие списки призывников.

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