Юрий Хованский уехал из России в Сербию, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» после разговора с ним. Блогера уверяли, что из‑за состояния здоровья его не будут призывать по мобилизации, но он «не имеет ни малейшего желания все это проверять».

«Я покинул страну, потому что, когда я сел в СИЗО, надо мной полстраны смеялось: [блогер Андрей] Нефедов тебя предупреждал. Почему ты тогда не собрал вещи? И теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч Нефедовых. Поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться», — сказал он.

Хованский понадеялся, что в Сербии ему «будут рады».

9 сентября Хованского исключили из перечня экстремистов и террористов и сняли все финансовые ограничения. 20 июля уголовное дело против блогера, заведенное по обвинению в оправдании терроризма из‑за песни о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост», прекратили из‑за истечения срока давности.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.