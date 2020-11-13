Новый рекорд коронавируса в России, песня Моргенштерна c Lil Pump и другие новости дня

В России за сутки выявили 21 983 случая коронавируса в 85 регионах. Это рекордное значение за все время пандемии.

В Минске умер избитый «неравнодушными гражданами» Роман Бондаренко. Он пытался помешать им срывать бело-красно-белые ленточки.

Злоумышленник вымогал у Артема Дзюбы 5 млн долларов за видео с мастурбацией. Футболист отказался давать деньги.

Роскомнадзор призвал российские информационные ресурсы размещать видео на отечественных платформах, а не на ютьюбе. По мнению ведомства, администрация видеохостинга «целенаправленно» блокирует российский контент.

В Петербурге активисты разобрали памятник погибшим от коронавируса медикам. Фотографии с памятника передадут в Государственный музей политической истории России.

«Тотальный диктант» отказались проводить за границей после того, как автором текста стал Дмитрий Глуховский. Глава Россотрудничества Евгений Примаков не стал уточнять причины случившегося.

В Беларуси из‑за участия в протестах отчислили из вузов 300 студентов. Александр Лукашенко дал поручение восстановить некоторых из них «под гарантии».

Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным, заявил, что «больной — не больной». Он отметил, что российские власти заинтересованы в расследовании отравления оппозиционера.

Гринпис оценил загрязнение Черного моря. Большая часть мусора на его берегах оказалась пластиком.

Илон Маск за один день сдал четыре теста на коронавирус, и два из них оказались положительными. Он отметил, что каждый раз это был один и тот же тест, сделанный на одном аппарате.

Instagram впервые за несколько лет изменил интерфейс главной страницы. Пока обновление доступно только пользователям из США.

Моргенштерн выложил совместную с Lil Pump песню «Watafuk?!». А на премии GQ он слово в слово повторил речь Оксимирона.

Сегодня вышло несколько альбомов: EP Скриптонита и Niman «PVL Is Back», «Транзит» Тимати, «Born to Trap» Кизару. Кроме того, появились свежие клипы: «Катя» от группы «Хлеб» и Кравца, «Yamakasi» от Miyagi & Andy Panda и «Вояджер-1» от Noize MC.

На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев.