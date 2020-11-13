Noize MC записал сингл «Вояджер-1» и выпустил клип на него

Noize MC записал новый сингл «Вояджер-1». В нем он читает от лица космического зонда — самого удаленного от Земли объекта, созданного руками человека.

Трек вошел в новый EP музыканта, на котором есть три версии «Вояджер-1»: оригинальная, с Белгородским академическим русским оркестром, и трек, записанный в шоу «LAB с Антоном Беляевым (Therr Maitz)». Послушать мини-альбом можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.