Noize MC записал сингл «Вояджер-1» и выпустил клип на него

Noize MC записал новый сингл «Вояджер-1». В нем он читает от лица космического зонда — самого удаленного от Земли объекта, созданного руками человека.
Трек вошел в новый EP музыканта, на котором есть три версии «Вояджер-1»: оригинальная, с Белгородским академическим русским оркестром, и трек, записанный в шоу «LAB с Антоном Беляевым (Therr Maitz)». Послушать мини-альбом можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
«Тема космоса волновала меня с детства, я с начальной школы зачитывался Киром Булычевым, а потом очень быстро перешел на «взрослую» фантастику. Естественно, это отразилось и на творчестве — у меня давно уже образовался целый «космический» цикл: «На Марсе — классно!», «Вселенная бесконечна?», «Сгораю», «Антенны», да даже шуточные «Следы на спине» или баттловый трек «Рокот космодрома» — тоже из этой серии. В этом году у многих было время погрустить, почувствовав себя отрезанными от мира, и я не стал исключением — наверное, поэтому образ «Вояджера-1», обреченного на вечные скитания беспилотного аппарата, так меня захватил. Я не могу объяснить это рационально», — пишет Noize MC о своей новой работе.
Полную историю появления песни можно прочитать здесь.