В Минске умер избитый «неравнодушными гражданами» Роман Бондаренко. Он мешал рвать протестные ленты

В Минске вечером 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко — житель города, избитый неизвестными в масках после того, как он пытался помешать им срывать бело-красно-белые ленточки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бондаренко избили 11 ноября на «Площади перемен» — в увешанном ленточками с символикой протестов минском дворе на улице Червякова. Неизвестные люди в масках прибыли туда, чтобы сорвать протестную символику.

Бондаренко пробовал воспрепятствовать им, но его оттолкнули. Один из неизвестных в масках спросил его: «Ты чего борзый такой?» Завязалась драка, в результате которой Бондаренко сильно ударился головой.

Избитого мужчину завели в микроавтобус и увезли. Примерно через полтора часа (по другой информации, через два) Бондаренко привезли с отеком мозга в больницу медицинской скорой помощи, пишет Tut.by.

Как рассказали медики, Бондаренко попал в БСМП в 00.05 ночи по местному времени. Кроме отека мозга у него была закрытая черепно-мозговая травма, субдуральные гематомы, ушибы и ссадины.

«Он находился в заторможенном состоянии, но в операционную уже привезли в коме. Операция длилась несколько часов», — рассказали в БСМП. Медики заявили семье молодого человека, что шанс на его выздоровление — один из тысячи. К утру 12 ноября он умер.