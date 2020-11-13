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В Минске умер избитый «неравнодушными гражданами» Роман Бондаренко. Он мешал рвать протестные ленты

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:23

В Минске вечером 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко — житель города, избитый неизвестными в масках после того, как он пытался помешать им срывать бело-красно-белые ленточки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бондаренко избили 11 ноября на «Площади перемен» — в увешанном ленточками с символикой протестов минском дворе на улице Червякова. Неизвестные люди в масках прибыли туда, чтобы сорвать протестную символику.

Бондаренко пробовал воспрепятствовать им, но его оттолкнули. Один из неизвестных в масках спросил его: «Ты чего борзый такой?» Завязалась драка, в результате которой Бондаренко сильно ударился головой.

Избитого мужчину завели в микроавтобус и увезли. Примерно через полтора часа (по другой информации, через два) Бондаренко привезли с отеком мозга в больницу медицинской скорой помощи, пишет Tut.by.

Как рассказали медики, Бондаренко попал в БСМП в 00.05 ночи по местному времени. Кроме отека мозга у него была закрытая черепно-мозговая травма, субдуральные гематомы, ушибы и ссадины.

«Он находился в заторможенном состоянии, но в операционную уже привезли в коме. Операция длилась несколько часов», — рассказали в БСМП. Медики заявили семье молодого человека, что шанс на его выздоровление — один из тысячи. К утру 12 ноября он умер.

В белорусском МВД заявили, что драку с Бондаренко и срыв БКБ-символики устроили «неравнодушные граждане». Однако, вероятно, Бондаренко избил связанный с органами и одетый в гражданскую одежду человек. Как отмечается, силовики находились недалеко от места конфликта в служебных автомобилях — они и увезли Бондаренко после избиения.

После смерти Бондаренко на «Площадь перемен» вышли тысячи человек, чтобы почтить его память. Они зажгли свечи и возложили цветы. Из‑за большого скопления людей на улицах рядом образовались пробки. Светлана Тихановская назвала Бондаренко героем и призвала продолжать протест.

Бондаренко — как минимум четвертый человек, погибший во время протестов в Минске. 10 августа в Минске умер Андрей Тарайковский, который хотел взорвать самодельное устройство, двумя днями позже в Гомеле умер задержанный Андрей Вихор. 19 августа умер раненный в Бресте Геннадий Шутов, которому милиционер попал в голову.

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