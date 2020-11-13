«Хлеб» и Кравц выпустили новый клип «Катя»

Снимал видео Роман Бестселлер. Послушать трек «Катя» можно здесь .

Сами музыканты охарактеризовали свой новый ролик как «муд-видео». В нем Александр Шулико , Кирилл Трифонов и Денис Кукояка вместе с Кравцем танцуют в неоновой комнате с зеркалами.

Группа «Хлеб» и Кравц выпустили новый клип под названием «Катя». Посмотреть его можно на ютьюбе .

Летом у «Хлеба» вышел тикток-трек «Choco». Третий студийный альбом «Хлеба» «Звезды» появился в октябре 2019 года. На пластинке музыканты постарались отойти от рэпа к более лиричному поп-саунду.

В том же месяце слушатели смогли послушать мини-альбом режиссера нового клипа «Хлеба» — Бестселлера. ЕР под названием «Три хороших песни» вышел 29 октября 2019 года.