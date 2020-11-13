перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Run The Jewels выпустили песню «No Save Point» санудтрека игры Cyberpunk 2077 14:54
В Петербурге разобрали мемориал врачам, погибшим от COVID-19 14:45
Miyagi & Andy Panda выпустили клип «Yamakasi». Он посвящен их родному Владикавказу 14:40
СМИ: у Дзюбы вымогали 5 млн долларов за видео с мастурбацией. Футболист отказался давать деньги 13:58
Кизару выпустил новый альбом «Born to Trap». На фитах Smokepurpp и Tory Lanez 13:12
kremlin.ru «Больной — не больной»: Дмитрий Песков высказался об отравлении Навального
«Больной — не больной»: Дмитрий Песков высказался об отравлении Навального 12:36
Гринпис оценил загрязнение Черного моря. Большая часть мусора на его берегах — это пластик 12:34
Роскомнадзор призвал выкладывать видео на российских платформах, а не на ютьюбе 12:01
Noize MC записал сингл «Вояджер-1» и выпустил клип на него 11:40
В Минске умер избитый «неравнодушными гражданами» Роман Бондаренко. Он мешал рвать протестные ленты 11:23
«Маяк»: Feduk поделился еще одним синглом с грядущего альбома 11:02
Изображение на превью: Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили почти 22 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили почти 22 тыс. случаев коронавируса 10:59
Тимати выпустил альбом «Транзит». На нем есть фиты с Моргенштерном и Гуфом 10:10
Силовики задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Ему грозит до 7 лет лишения свободы 9:55
Моргенштерн все-таки записал трек с Lil Pump. О нем он говорил в интервью Дудю 9:33
«PVL Is Back»: Скриптонит и Niman выпустили новый EP 8:58
thehill/Twitter Мемуары адвоката Дональда Трампа лягут в основу голливудского фильма
Мемуары адвоката Дональда Трампа лягут в основу голливудского фильма 3:56
Disney+ утвердил дату выхода сериала «ВандаВижен». Он появится на стриминговой платформе 15 января 3:28
Специальный эпизод «Друзей» начнут снимать только в марте 2021 года 3:05
Смоки Мо выпустил EP «Super Mario» 2:38
Отключить рекламу

В Петербурге разобрали мемориал врачам, погибшим от COVID-19

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:45

В Петербурге активисты разобрали памятник погибшим от коронавируса медикам, который располагался на Малой Садовой улице. Об этом пишут «Интерфакс» и «Медиазона».

Памятник представлял собой стену с прикрепленными фотографиями медицинских работников, которые умерли из‑за COVID-19. Демонтировать стену начали в 11 утра по местному времени. Сообщается, что фотографии передадут в городской музей политической истории.

Памятник появился на Малой Садовой в апреле 2020 года — тогда жители стали размещать на строительном заборе фотографии врачей, погибших от коронавируса, а также приносить туда цветы и свечи. На этой же улице располагается комитет по здравоохранению Петербурга и городская станция скорой помощи.

«Эта «Стена памяти», как мы ее называли, является, пожалуй, самым заметным памятником пандемии, который существует в нашем городе. Для руководства комитета по здравоохранению, для сотрудников, которые каждый день приходили и уходили из комитета, это был, наверное, самый значимый стимул для постоянной работы», — заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Ранее Лисовец заявил, что в Петербурге компенсации получили семьи 38 умерших от коронавируса медиков, а «умерло больше». Ему напомнили, что на «Стене памяти» свыше сотни фотографий врачей, погибших из‑за пандемии. Чиновник не стал уточнять число и заявил, что каждый случай необходимо уточнять. Он добавил, что мемориал содержит фотографии не только петербургских врачей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить