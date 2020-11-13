В Петербурге разобрали мемориал врачам, погибшим от COVID-19

В Петербурге активисты разобрали памятник погибшим от коронавируса медикам, который располагался на Малой Садовой улице. Об этом пишут «Интерфакс» и «Медиазона».

Памятник представлял собой стену с прикрепленными фотографиями медицинских работников, которые умерли из‑за COVID-19. Демонтировать стену начали в 11 утра по местному времени. Сообщается, что фотографии передадут в городской музей политической истории.

Памятник появился на Малой Садовой в апреле 2020 года — тогда жители стали размещать на строительном заборе фотографии врачей, погибших от коронавируса, а также приносить туда цветы и свечи. На этой же улице располагается комитет по здравоохранению Петербурга и городская станция скорой помощи.