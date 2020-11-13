СМИ: у Дзюбы вымогали 5 млн долларов за видео с мастурбацией. Футболист отказался давать деньги

Злоумышленник вымогал у футболиста Артема Дзюбы 5 млн долларов в обмен на то, чтобы не публиковать в сети видео, на котором спортсмен мастурбирует. Об этом пишет «Фонтанка».

Как пишет издание, личность шантажиста журналисты не стали раскрывать «из уважения к частной жизни», однако его имя известно Дзюбе и правоохранительным органам. Футболист даже встретился с вымогателем и записал их разговор, где тот требует от спортсмена деньги.

Сам Дзюба не стал комментировать эту информацию, однако, по информации «Фонтанки», Дзюба отказал шантажисту, потому что не было гарантий, что видео все равно не появится в интернете. Также эта сумма оказалась слишком велика для Дзюбы. После отказа ролик опубликовали.

Данные о вымогателе теперь проверяет ФСБ. Как пишет «Фонтанка», записей, предоставленных Дзюбой, достаточно для возбуждения уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. Заведут ли дело, неизвестно: как уточняет издание, во внимание принимается потенциальная скандальность такого судебного процесса.

Дзюба неофициально обратился в полицию, уточняет «Фонтанка»: он сделал это через губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который ранее уже помогал футболисту, когда у того были проблемы в «Зените».

Вчера в Москве устроили акцию в поддержку спортсмена: возле Большого театра несколько десятков девушек вышли с плакатами «Я/Мы Дзюба», «Не стыдно», «Все делают это».

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах со сливами фото знаменитостей появилось видео, на котором Артем Дзюба мастурбирует. Видео снимал он сам. После этого спортсмена отстранили от ноябрьских матчей в составе сборной, а на матч с «Краснодаром» Дзюба вышел без капитанской повязки.

Позже футболист прокомментировал скандал со слитым видео: «В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я благодарен тем людям, которые меня поддержали». Он отметил, что «как в аду побывал».