перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Минске умер избитый «неравнодушными гражданами» Роман Бондаренко. Он мешал рвать протестные ленты 11:23
«Маяк»: Feduk выпустил еще один сингл с грядущего альбома 11:02
Изображение на превью: Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили почти 22 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили почти 22 тыс. случаев коронавируса 10:59
Тимати выпустил альбом «Транзит». На нем есть фиты с Моргенштерном и Гуфом 10:10
Силовики задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Ему грозит до 7 лет лишения свободы 9:55
Моргенштерн все-таки записал трек с Lil Pump. О нем он говорил в интервью Дудю 9:33
«PVL is back»: Скриптонит и Niman выпустили новый EP 8:58
thehill/Twitter Мемуары адвоката Дональда Трампа лягут в основу голливудского фильма
Мемуары адвоката Дональда Трампа лягут в основу голливудского фильма 3:56
Disney+ утвердил дату выхода сериала «ВандаВижен». Он появится на стриминговой платформе 15 января 3:28
Специальный эпизод «Друзей» начнут снимать только в марте 2021 года 3:05
Смоки Мо выпустил EP «Super Mario» 2:38
В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля о сексе «Северное сияние» 1:52
Zakharov Vadim/Facebook Умер художник-концептуалист Иван Чуйков. Он скончался от COVID-19
Умер художник-концептуалист Иван Чуйков. Он скончался от COVID-19 0:53
«ПостНаука» запустила проект о языках, на которых говорят в России 0:22
YouTube не выпустит традиционный обзор уходящего года. Потому что 2020 год был слишком тяжелым Вчера в 23:44
В Москве разрешат устраивать новогодние корпоративы в ресторанах Вчера в 23:06
Представителя «Аэрофлота» в Великобритании арестовали по делу о госизмене Вчера в 22:26
RollingStone/Twitter Билли Айлиш выпустила новую песню «Therefore I Am»
Билли Айлиш выпустила новую песню «Therefore I Am» Вчера в 21:53
В России хотят сделать второе высшее образование по творческим специальностям бесплатным Вчера в 21:50
«Лента.ру» запустила «Откат-2000» — проект, рассказывающий о жизни в России 20 лет назад Вчера в 21:17
Отключить рекламу

Тимати выпустил альбом «Транзит». На нем есть фиты с Моргенштерном и Гуфом

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:10

Тимати выпустил новый альбом «Транзит». Это его первая пластинка, выпущенная не на лейбле Black Star. Послушать ее можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Альбом состоит из 18 треков, среди которых фиты с Моргенштерном, Гуфом, Джиганом, Даней Милохиным, Егором Кридом, Ханзой и другими исполнителями. Некоторые песни уже хорошо известны — «Rolls-Royce», «El Problema» и «Хавчик». Фит с Гуфом «Что я возьму с собой» и трек с названием «Многоточие (Русский рэп)» появились впервые.

Пластинка вышла разноплановой — тут есть и флекс, и мотивационные треки, и песни о расставании, которое рэпер пережил в 2020 году.

«Мой седьмой студийный альбом и первый за пятнадцать лет независимый релиз. Последние три месяца, клипы, премьеры и первые строчки во всех музчартах отчетливо обосновали постулат: «Тимати стал делать лучше»! Пришло время альбома, и в этот раз его послушают даже те, кто вообще никогда не слушал Тимати», — пишет рэпер.

Тимати — основатель и владелец Black Star — покинул лейбл в июле этого года. По его словам, это «не спонтанная рефлексия, а взвешенное решение партнеров, которые провели вместе более 20 лет».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Тимати
Гуф
Крид
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить