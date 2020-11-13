Тимати выпустил альбом «Транзит». На нем есть фиты с Моргенштерном и Гуфом

Альбом состоит из 18 треков, среди которых фиты с Моргенштерном, Гуфом , Джиганом, Даней Милохиным, Егором Кридом , Ханзой и другими исполнителями. Некоторые песни уже хорошо известны — «Rolls-Royce», «El Problema» и «Хавчик». Фит с Гуфом «Что я возьму с собой» и трек с названием «Многоточие (Русский рэп)» появились впервые.

Тимати выпустил новый альбом «Транзит». Это его первая пластинка, выпущенная не на лейбле Black Star. Послушать ее можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Пластинка вышла разноплановой — тут есть и флекс, и мотивационные треки, и песни о расставании, которое рэпер пережил в 2020 году.

«Мой седьмой студийный альбом и первый за пятнадцать лет независимый релиз. Последние три месяца, клипы, премьеры и первые строчки во всех музчартах отчетливо обосновали постулат: «Тимати стал делать лучше»! Пришло время альбома, и в этот раз его послушают даже те, кто вообще никогда не слушал Тимати», — пишет рэпер.

Тимати — основатель и владелец Black Star — покинул лейбл в июле этого года. По его словам, это «не спонтанная рефлексия, а взвешенное решение партнеров, которые провели вместе более 20 лет».