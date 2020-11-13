Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус. Два оказались положительными

Основатель компании Tesla Илон Маск за один день сдал четыре теста на коронавирус, и два из них оказались положительными. Об этом он сообщил в твиттере.

Маск отметил, что каждый раз это был один и тот же тест, сделанный на одном аппарате. Анализ проводила одна медсестра. Он назвал произошедшее «крайне сомнительным».