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Гринпис оценил загрязнение Черного моря. Большая часть мусора на его берегах — это пластик

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:34

Гринпис провел экспедицию на Черное море и выяснил, чем загрязнено побережье Краснодарского края. Команда проекта «Ноль отходов» собрала на берегах более 100 килограммов мусора, причем 94% из них оказались пластиком. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

В общей сложности активисты собрали 8814 мусорных фрагментов. Большая часть отходов — это мелкие осколки и обломки пластика, крышечки от бутылок и окурки.

Наиболее загрязненным участком оказалась Бугазская коса. На стометровом пляже было собрано 3910 фрагментов весом около 40 килограммов.

«Мы готовили эту экспедицию в период штормов, чтобы четко отделить, что оставляют туристы, а что приносит волнами. Оказалось, Черное море действительно сильно загрязнено, и уровень его загрязнения становится все больше с каждым днем. Не нужно ехать на Тихий океан искать там мусорные острова, они уже есть у нас — в Черном море».
Алексей Киселев
Руководитель токсического отдела Гринпис

Экспедиция показала, что чаще всего мусор попадает в Черное море с берегов и проплывающих судов. Источниками загрязнения также служат реки — Дон, Дунай, Днестр и Риони. Они каждый час приносят в море от 6 до 50 фрагментов мусора.

Кроме того, отходы несет течениями из других стран. Например, на берегу были найдены пластиковые упаковки от продуктов и бутылки из Турции, а также пачка от сигарет из Грузии.

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По словам Киселева, чтобы решить проблему загрязнения берегов, необходимо сокращать производство и использование одноразовых товаров и упаковки. Гринпис уже попросил вице-премьера Викторию Абрамченко принять меры по ограничению одноразового пластика на территории России.

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