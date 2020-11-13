Гринпис провел экспедицию на Черное море и выяснил, чем загрязнено побережье Краснодарского края. Команда проекта «Ноль отходов» собрала на берегах более 100 килограммов мусора, причем 94% из них оказались пластиком. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

В общей сложности активисты собрали 8814 мусорных фрагментов. Большая часть отходов — это мелкие осколки и обломки пластика, крышечки от бутылок и окурки.

Наиболее загрязненным участком оказалась Бугазская коса. На стометровом пляже было собрано 3910 фрагментов весом около 40 килограммов.