Гринпис провел экспедицию на Черное море и выяснил, чем загрязнено побережье Краснодарского края. Команда проекта «Ноль отходов» собрала на берегах более 100 килограммов мусора, причем 94% из них оказались пластиком. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
В общей сложности активисты собрали 8814 мусорных фрагментов. Большая часть отходов — это мелкие осколки и обломки пластика, крышечки от бутылок и окурки.
Наиболее загрязненным участком оказалась Бугазская коса. На стометровом пляже было собрано 3910 фрагментов весом около 40 килограммов.
Экспедиция показала, что чаще всего мусор попадает в Черное море с берегов и проплывающих судов. Источниками загрязнения также служат реки — Дон, Дунай, Днестр и Риони. Они каждый час приносят в море от 6 до 50 фрагментов мусора.
Кроме того, отходы несет течениями из других стран. Например, на берегу были найдены пластиковые упаковки от продуктов и бутылки из Турции, а также пачка от сигарет из Грузии.
По словам Киселева, чтобы решить проблему загрязнения берегов, необходимо сокращать производство и использование одноразовых товаров и упаковки. Гринпис уже попросил вице-премьера Викторию Абрамченко принять меры по ограничению одноразового пластика на территории России.