Reels — это видеоредактор, с помощью которого можно снимать 15-секундные видео и добавлять к ним музыку и эффекты. На вкладке Shop отображаются персональные рекомендации, подборки редакторов, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов. Оба раздела находятся внизу экрана.

На главной странице изменилось расположение некоторых элементов интерфейса, а также появились две новые вкладки — Reels и Shop.

Instagram внес значительные изменения в приложение. Впервые за много лет в приложении изменился дизайн главного экрана, передает The Verge.

Вкладка, где показываются лайки к фотографиям пользователя, и вкладка для создания нового поста переместились в правый верхний угол, рядом со значком личных сообщений.

«Мы рады новому дизайну и считаем, что он дает приложению столь необходимое обновление, оставаясь при этом верным нашей основной ценности — простоте», — написал в Twitter глава соцсети Адам Моссери.

Экран обновился пока только у пользователей Instagram из США. Чуть позже изменение будет доступно и в других странах.